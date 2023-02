Milleproroghe: con 88 voti Senato approva, su balneari si compattano opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Con 88 voti favorevoli l'Aula del Senato ha licenziato il decreto Milleproroghe che passa quindi all'esame della Camera. Il governo, che ha scelto di non porre la questione di fiducia sul provvedimento che scade il 27 febbraio, se ne servirà invece nel passaggio a Montecitorio. Tra i contenuti del testo che hanno suscitato polemica, la cosiddetta "norma Lotito" che, in effetti come annunciato, è stata stralciata. La norma, che prende il nome dal primo firmatario, il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, prevedeva una proroga di due anni per i contratti in essere per i diritti tv dello sport, una misura che riguardava, tra l'altro, Dazn e Sky. Nulla da fare, lo stop è arrivato con un emendamento soppressivo dello stesso governo. E ancora il nodo balneari, poi, ha visto le opposizioni compattarsi sull'emendamento soppressivo del senatore del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli, che la maggioranza dell'Assemblea ha rigettato. Nel corso di una riunione in Senato tra Partito democratico, Azione-Italia viva, Movimento cinque stelle, Alleanza verdi e sinistra e Autonomie, i relativi capigruppo hanno denunciato "un governo allo sbando e una maggioranza a pezzi, che rischiano di esporre il nostro Paese ad un serissimo rischio di infrazione". (segue) (Rin)