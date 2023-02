Usa: Blinken da domani al 22 febbraio in Germania, Turchia e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken si recherà in visita ufficiale in Germania, Turchia e Grecia dal 16 al 22 febbraio prossimi. Il tour, riferisce in una nota il dipartimento di Stato, inizierà dalla Germania, dove Blinken arriverà domani per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e prendere parte a una serie di incontri bilaterali e multilaterali per discutere il sostegno continuo all'Ucraina, l'assistenza alla Turchia ed al popolo siriano, oltre che dell'impegno statunitense "per la sicurezza transatlantica e un ordine internazionale basato su regole". Il segretario Blinken - prosegue la nota - visiterà la base aerea turca di Incirlik il 19 febbraio per constatare in prima persona gli sforzi degli Stati Uniti nell'assistere le autorità turche in risposta alla devastazione causata dai terremoti del 6 febbraio. Si recherà quindi ad Ankara, dove incontrerà il ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu e altri alti funzionari turchi per discutere del continuo sostegno degli Stati Uniti alla Turchia e al popolo turco dopo i devastanti terremoti, nonché dei modi per rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Ankara quale "prezioso alleato della Nato". Blinken ringrazierà anche il governo turco per il suo sostegno agli aiuti transfrontalieri alle aree colpite della Siria. Ad Atene, in Grecia, il segretario Blinken incontrerà il primo ministro greco Mitsotakis, il ministro degli Esteri Dendias e il leader dell'opposizione Alexis Tsipras per discutere della cooperazione in materia di difesa e sicurezza energetica. Il 21 febbraio Blinken lancerà il quarto round del dialogo strategico Usa-Grecia. (Was)