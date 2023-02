Auto: Salvini, con decisione Ue a rischio centinaia posti lavoro, fronteggeremo questa pazzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco della vendita di auto diesel e benzina dal 2035 votata in Europa “è l’ennesima follia nel nome del fanatismo verde”. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in un videomessaggio sui social. “Questo provvedimento – prosegue – metterebbe a rischio il posto di centinaia di migliaia di lavoratori, consegnando la produzione di un’intera industria alla Cina, il più grande paese inquinante al mondo”. “Convocherò al ministero dei Trasporti le aziende produttrici, sindacati e associazioni per stabilire una strategia per fronteggiare questa pazzia: non si lotta per l’ambiente togliendo il lavoro agli italiani”, conclude Salvini. (Rin)