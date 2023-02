Messico: governo ammette progressi su piano per produrre auto Tesla nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha confermato che il piano per l'installazione di almeno un impianto di produzione della società di auto elettriche Tesla in Messico sta andando avanti, dopo mesi di trattative. "Apprezzo la visita dei funzionari di Tesla, presto ci saranno altre buone notizie", ha scritto Ebrard su Twitter al termine di un incontro con il direttore commerciale dell'azienda automobilistica in Messico, Eugenio Grandio, e con il direttore di sviluppo aziendale, Rohan Patel. Il desiderio di installare una sede di Tesla in Messico è nato quando il proprietario, il magnate statunitense Elon Musk, ha visitato Nueva Leon e incontrato l'influencer e moglie del governatore locale, Mariana Rodríguez. Lo stato è candidato a ospitare lo stabilimento produttivo. (Mec)