Myanmar: Usa annunciano aiuti umanitari per 50 milioni di dollari

- L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari da 50 milioni di dollari per il Myanmar. In una nota, l’agenzia ha precisato che i finanziamenti saranno utilizzati per rifornire la popolazione di cibo e beni di prima necessità, alla luce del crescente numero di rifugiati dovuto alla crisi politica e di sicurezza in corso nel Paese. Gli aiuti saranno consegnati e distribuiti in collaborazione con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. (Was)