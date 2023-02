Milleproroghe: Calandrini (Fd’I), fatto un buon lavoro per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dl Milleproroghe “dimostra il buon lavoro fatto per la Nazione”. Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della V commissione Bilancio di palazzo Madama. “Abbiamo messo in campo forte serietà in una fase delicata per il nostro Paese. Dal 2015 – ha proseguito – è la prima volta che un governo porta in Aula questo provvedimento senza porre la Fiducia”. “Questo decreto – ha sottolineato – ci ha permesso di contrastare la situazione pesante che abbiamo ereditato dal passato. Il nostro esecutivo ha incassato il parere favorevole dei mercati, lo dimostra l'andamento dei titoli di Stato. Lo Spread in netto calo testimonia lo spirito di salute dell'Italia, la Borsa in questi primi 100 giorni ha tenuto volumi di scambi molto importanti. L'inflazione è in calo. Questi dati smentiscono la sinistra e il suo pessimismo. Il sistema Italia esprime la vitalità della nostra economia. Dati su cui incide l'azione di un governo che mette al centro famiglie e imprese”. Nel Milleproroghe, ha concluso, “abbiamo raccolto i bisogni dell'Italia. Questo è il quadro reale di una Nazione che chiede coerenza e responsabilità: esattamente ciò che sta facendo Giorgia Meloni". (Rin)