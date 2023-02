Germania: cinque agenti di polizia sospettati di estremismo di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque agenti della polizia del Meclemburgo-Pomerania anteriore sono sospettati di estremismo di destra e, per tale motivo, le loro abitazioni sono state oggetto di perquisizioni. È quanto comunicato dalla questura di Rostock, secondo cui gli sviluppi del caso dipenderanno dall'esame del materiale acquisito. Le perquisizioni hanno interessato tre agenti della questura di Rostock e due della polizia navale del Land. Nei confronti dei funzionari sono stati aperti dei procedimenti disciplinari e, per tre di loro, è stato emesso un divieto di svolgere attività d'ufficio. Gli inquirenti sono venuti a conoscenza dei cinque agenti nel corso delle indagini sul Nordkreuz, ossia “Croce del Nord”, gruppo di estrema destra che pianificava un colpo di Stato in Germania. Fondata nel 2016 e scoperta nell'anno successivo, l'organizzazione riuniva membri in servizio e a riposo delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e della polizia, in particolare dal reparto per le operazioni speciali (Sek) del Meclemburgo-Pomerania anteriore. Gli eversori hanno redatto liste degli oppositori politici da eliminare e hanno ordinato 200 sacchi per cadaveri, oltre a diversi chili di calce viva con cui coprirli in fosse comuni. (Geb)