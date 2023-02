Brasile: vicepresidente Alckmin, governo cerca di ampliare proprio ruolo in economia globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva cerca, espandendo le relazioni commerciali con altri paesi, di aumentare il proprio ruolo nell'economia mondiale. Lo ha detto il vicepresidente brasiliano e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi, Geraldo Alckmin, nel corso della riunione interministeriale della Commissione sino-brasiliana concertazione e cooperazione di alto livello di (Cosban), evidenziando che la strategia per raggiungere questo obiettivo si concentrerà sia sul commercio regionale che sui trattati bilaterali. "Il Brasile deve sfruttare ogni opportunità per generare posti di lavoro, far crescere l'economia e tenere tassi di interesse più bassi". Queste opportunità, secondo lui, maturano attraverso l'espansione del commercio con altri paesi, tra cui la Cina. (segue) (Brb)