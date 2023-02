Ucraina: ambasciatore Pontecorvo, per controffensiva russa servirebbe sforzo logistico imponente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le forze russe, montare una controffensiva sarebbe uno sforzo logistico imponente, prima ancora che militare. Lo ha affermato l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, intervenendo a “Tg2 Post”. “Armare e portare al fronte 500 mila uomini è molto complesso”, e la Russia non sembra avere le capacità per riuscirci con successo, dopo i tanti errori commessi dallo scorso febbraio, secondo Pontecorvo. Per l’ambasciatore è quindi probabile che la dinamica vista negli ultimi mesi resti tale, senza particolari sviluppi da parte russa. Pontecorvo ha poi sottolineato come siano ancora poco chiari i reali obiettivi del Cremlino, che potrebbe "aggiustare i propri obiettivi sulla base della situazione sul terreno". "Il tempo non è dalla parte di nessuno", ha aggiunto il diplomatico, ricordando come le sanzioni contro la Russia "cominciano a mordere davvero" e che però anche l'Occidente deve tenere conto delle opinioni pubbliche, mentre lo scenario di pace sembra molto lontano. (Res)