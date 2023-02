Giornalisti: firmato contratto Figec Cisal – Uspi, più tutele mai previste da alcun contratto e aumenti retributivi di oltre cinque per cento per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non a caso, ha ricordato dal canto suo Francesco Cavallaro, “la rivoluzionaria svolta che, il 15 ottobre 2020, Cisal e Uspi hanno dato per la ripresa del mondo giornalistico–editoriale, è confermata dai numeri che segnano la costante crescita degli occupati in un settore che negli ultimi anni ha, invece, registrato solo pesanti tagli. Un contratto già applicato da decine di testate nazionali e locali che, in virtù della capillare organizzazione territoriale della Figec Cisal – articolata a livello provinciale – soddisfa le esigenze dei giornalisti e di tutti i soggetti producenti informazione e comunicazione senza nessun tipo di discriminazione, garantendo loro un futuro lavorativo dignitoso”. “L’enorme successo del Protocollo Uspi-Cisal che ha fatto da apripista al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro Figec Cisal Uspi – ha evidenziato Francesco Saverio Vetere – conferma, se ce ne fosse bisogno, che il mondo è cambiato e che le associazioni fondate su attività lobbystiche che arricchiscono pochi e impoveriscono tutti, pretendendo di rappresentare il settore, non hanno più ragione di esistere. Il riconoscimento dell’Agcom e l’attenzione del Governo per la regolamentazione del settore editoriale senza discriminazioni di sorta fanno ben sperare le aziende che vogliono solo essere nelle condizioni di garantire posti dignità lavorativa e sostenibilità aziendale”. Il contratto Figec Cisal – Uspi – si legge ancora nella nota –, oltre a riconoscere al settore, con effetto retroattivo al primo gennaio 2023, significativi aumenti retributivi e contributivi (oltre il cinque per cento per tutti dopo soli due mesi di vacanza contrattuale compensata, inoltre, con un’indennità di 20 euro), estende diritti e tutele, ma soprattutto introduce importanti elementi di novità finora mai riconosciuti da alcun contratto nazionale di lavoro per il settore di riferimento. Passano da cinque a nove le qualifiche professionali che riprendono le denominazioni tradizionali (caporedattore, caposervizio, redattore con meno e oltre 24 mesi, collaboratore redazionale, praticante, corrispondente, collaboratore fisso, informatore) e vengono reintrodotte le storiche figure professionali di critico, informatore politico-parlamentare, inviato e vaticanista. Per il settore dell’on line, naturalmente, il contratto si applica anche alle nuove figure professionali da tempo presenti nelle piattaforme digitali e multimediali. I minimi contrattuali sono compresi tra i 1376 euro del praticante e i 1754 euro del caporedattore più tredicesima mensilità e 7 scatti biennali pari al tre per cento del minimo tabellare. (segue) (Com)