Sociale: a Roma 30 mila tossicodipendenti l'anno ma solo duemila assistiti (3)

- "Roma – spiega Converti - è molto indietro sul tema delle tossicodipendenze rispetto ad altre città come Bologna e Milano. Per questo, ci siamo impegnati a presentare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'Agenzia una delibera di indirizzo". Nel documento verranno indicati gli indirizzi politici sul contrasto alle dipendenze fondati su quattro pilastri: cura, prevenzione, inclusione sociale e lavorativa, riduzione del danno. "In questo modo, sarà possibile co-progettare e co-programmare nuovi servizi da mettere in campo subito con gli enti del terzo settore - prosegue Converti -. Tra le attività che verranno indicate nella delibera ci sarà l'apertura di centri di prima accoglienza, anche h24, per offrire posti letto, pasti, cura e igiene personale e assistenza sociale e giuridica. Inoltre, verranno attivate unità mobili di pronto intervento, attività di sensibilizzazione sul tema dell'Hiv in collaborazione con Farmacap e attività di prevenzione nelle scuole”. (Rer)