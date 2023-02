Roma: rapina da brividi al supermercato di Morlupo, arrestati giovanissimi di 18 e 22 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciotto e 22 anni, il primo di Morlupo, il secondo di Roma, sono stati arrestati per aver messo a segno una rapina al supermercato Carrefour sulla via Flaminia a Morlupo alle porte di Roma. Uno dei due, pistola in pugno, travisato con cappuccio della felpa, guanti e sciarpa, ha fatto irruzione nel supermercato alle 13:15 di oggi. Si è diretto verso l’unica cassa aperta e ha minacciato con l’arma la cassiera e i clienti in fila. Attimi di terrore durante i quali il rapinatore ha arraffato il contenuto della cassa, circa mille euro, per poi scappare con la Smart guidata dal complice. Immediate le ricerche, dei carabinieri di Rignano Flaminio e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia Bracciano che hanno intercettato la vettura in fuga speronandola e costringendo il conducente a fermarsi. Nell’abitacolo i militari hanno recuperato il bottino oltre ad una pistola scacciacani senza tappo rosso. Per i due è scattato l’arresto per rapina aggravata e sono stati condotti ai domiciliari a disposizione della procura di Tivoli.(Rer)