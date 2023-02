Pnrr: Pichetto Fratin, domani probabilmente licenzieremo decreto in Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani "probabilmente licenzieremo in Consiglio dei ministri il decreto Pnrr". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione dell’evento “L’Italia tra sicurezza energetica e transizione ecologica” organizzato da Aspen Institute Italia in collaborazione con Cesi. Per il 2030, secondo il ministro, dobbiamo “abbandonare il carbone e il petrolio e le rinnovabili devono salire”. “Va costruito il nuovo Pniec”, ha aggiunto. (Rin)