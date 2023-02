Milleproroghe: Centinaio (Lega), Parlamento sovrano su tutela balneari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato mette la parola fine ad attacchi e incertezze che hanno tormentato la categoria dei concessionari balneari. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, sottolineando che “con l'approvazione del decreto-legge Milleproroghe, che arriverà definitivamente con ogni probabilità la prossima settimana a Montecitorio, il Parlamento rivendica anche su questo tema il proprio ruolo sovrano di legislatore, che non può accettare ingerenze dalla magistratura o da organismi europei". "Gli emendamenti che la Lega ha promosso e sostenuto – ha proseguito – consentono di avviare il percorso già previsto dalla legge 145 del 2018, mai attuata pienamente dai governi Conte II e Draghi". Finalmente – ha rimarcato – potremo avere una mappatura chiara e completa delle spiagge italiane. Capiremo così se si tratta di un 'bene limitato' oppure, come crediamo, quelle concessioni demaniali andranno escluse dall'applicazione della direttiva Bolkestein. Finalmente il governo chiamerà Regioni e associazioni di categoria attorno allo stesso tavolo, per individuare le soluzioni che possono salvaguardare gli interessi di tutti. Finalmente titolari e lavoratori delle circa trentamila imprese del settore potranno affrontare con serenità la prossima stagione e investire nelle loro attività, senza temere di perderle da un momento all'altro". "Il nostro intento – ha concluso – non è di aprire scontri pregiudiziali, né con il Consiglio di Stato, né con l'Unione Europea. Ma certo rivendichiamo il diritto e il dovere di esercitare le nostre funzioni di legislatori e la volontà politica di tutelare imprenditori e lavoratori delle strutture balneari". (Rin)