Milleproroghe: con 88 voti Senato approva, su balneari si compattano opposizioni (2)

- Nel corso della discussione e della votazione in Aula del decreto Milleproroghe, il governo, con il ministro Luca Ciriani, ha chiesto una sospensione per risolvere alcune "imprecisate" criticità sull’emendamento sui balneari, di cui tuttavia nessuna spiegazione è stata offerta all'Aula alla ripresa dei lavori. Le opposizioni hanno ritenuto "queste omissioni una grave lacuna in termini di trasparenza" e hanno chiesto precisazioni in sede di discussione circa "i rischi connessi a possibili infrazioni europee e ai connessi maggiori oneri per lo Stato e i cittadini". Tra le richieste delle opposizioni anche quella che "si acquisisca il parere tecnico della Ragioneria" dello Stato sul punto. Su questo ultimo aspetto l'intervento del senatore Massimo Garavaglia (Lega) ha anticipato che "il problema delle coperture non si pone", e la relazione tecnica della Ragioneria "ci sarà nella fase di passaggio". In serata è lo stesso ministero dell'Economia e delle Finanze a mettere nero su bianco in una nota che sugli emendamenti in Commissione o in Aula la Ragioneria generale dello Stato "non ha formulato rilievi in ordine alla copertura finanziaria", tantomeno "perplessità". (Rin)