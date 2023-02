Acea: Gualtieri propone Barbara Marinali per ruolo di presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in qualità di socio di maggioranza di Acea spa, ha scritto all'amministratore delegato Fabrizio Palermo chiedendogli di convocare un consiglio di amministrazione straordinario per procedere alla cooptazione in seno al Cda della dottoressa Barbara Marinali e alla sua contestuale nomina a presidente della società in sostituzione della dimissionaria Michaela Castelli.(Com)