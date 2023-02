Acea: Gualtieri propone Barbara Marinali per ruolo di presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbara Marinali è nata a Roma il 10 agosto 1964. È presidente di Open Fiber da dicembre 2021. Siede nel Consiglio di amministrazione di Webuild da aprile 2021. Dal settembre 2020 a marzo 2022 è stata senior advisor del Ceo di Snam dove ha svolto, tra l'altro, il ruolo di team leader dei progetti relativi al settore idrico. Dal 2013 al 2020 è stata componente del primo Consiglio dell’autorità di regolazione dei trasporti. Negli oltre 25 anni trascorsi a servizio dello Stato ha acquisito una approfondita conoscenza della macchina amministrativa e del tessuto istituzionale nazionale. Dal 2009 al 2013 è stata direttore generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Precedentemente è stata direttore della segreteria del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e reggente del Dipartimento per la programmazione e il Coordinamento della Politica economica presso la presidenza del Consiglio dei Ministri (2006-2008). Tra le altre significative esperienze: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero delle attività produttive (oggi Mise). Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, è dottore commercialista e revisore legale. (Com)