Usa: tetto del debito, economia a rischio default tra luglio e settembre

- L'economia statunitense rischia il default tra luglio e settembre di quest’anno, in mancanza di un innalzamento del tetto al debito federale raggiunto il mese scorso. La stima fornita dall’ufficio di bilancio del Congresso Usa indica che rimangono circa cinque mesi di tempo per preservare la capacità di credito del Paese, superando così lo stallo sull’innalzamento del tetto causato dai repubblicani, i quali hanno rifiutato di approvare qualsiasi provvedimento in mancanza di significativi tagli alla spesa pubblica. Nel documento fornito dall’ufficio viene sottolineato un “progressive deterioramento” delle finanze pubbliche, a causa della spesa elevata e di un contesto macroeconomico complicato: il deficit federale è stato stimato a 1.400 miliardi di dollari per il 2023, e dovrebbe salire a duemila miliardi annui da qui fino alla fine del 2032. (Was)