Algeria: arrestato individuo che minacciava di far esplodere ambasciata saudita ad Algeri

- I servizi di sicurezza algerini mercoledì hanno arrestato un individuo che ha minacciato di far saltare in aria la sede dell'ambasciata dell'Arabia Saudita ad Algeri. Lo riferisce il portale "Algerie Patriotique". L'ambasciata saudita avrebbe ricevuto una telefonata alle 3 del mattino da parte di un individuo che ha minacciato di compiere un attentato facendo saltare in aria l'edificio. Allertati dall'ambasciata, i servizi di sicurezza hanno subito avviato le indagini, che hanno portato all'arresto del presunto attentatore in brevissimo tempo. L'individuo arrestato è stato sottoposto ad un controllo oltre che ad esami psichiatrici. (Ala)