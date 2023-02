© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato di voler nominare Xochitl Torres Small all’incarico di vice segretario all’Agricoltura. Lo riferisce una nota. Torres Small ha servito come sottosegretario per lo sviluppo rurale dal 7 ottobre 2021. In precedenza, ha lavorato come deputato nel secondo distretto del New Mexico. (Was)