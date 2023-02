Ucraina: dai Paesi europei 48 carri armati Leopard 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina riceverà da diversi Stati europei 48 carri armati Leopard 2 da impiegare contro le forze di invasione russe. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine dell'incontro con i colleghi della Nato tenuto oggi a Bruxelles. In particolare, si tratta di 31 Leopard 2 A4, il cui trasferimento all'ex repubblica sovietica verrà coordinato dalla Polonia. A questi corazzati si aggiungono 14 Leopard 2 A6 dalla Germania e tre dal Portogallo. Le forniture avverranno “per gran parte tra la fine di marzo e la fine di aprile”. Per Pistorius, il Paese aggredito dalla Russia riceverà, inoltre, “più di 120 Leopard 1 A5”. Viene, dunque, per il momento mancato l'obiettivo stabilito dalla Germania di dotare l'esercito ucraino di due battaglioni di Leopard 2A6, per un totale di circa 60 mezzi. Intanto, gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire all'Ucraina 31 carri armati M1 Abrams, la cui consegna richiederà diversi mesi secondo l'amministrazione Biden. Alla metà di gennaio scorso, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha, infine, promesso al governo di Kiev il trasferimento di 14 carri armati Challenger 2.(Geb)