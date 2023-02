Rdc-Ruanda: spari alla frontiera, morto un miliziano e ferito un militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina alla frontiera situata fra Bukavu, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), e Cyangugu in Ruanda, in seguito ai quali un miliziano è stato ucciso e un militare delle Forze armate congolesi ferito. Le informazioni, saltuarie, sono state confermate al quotidiano congolese "Actualité" da membri della società civile locale, secondo cui il miliziano morto avrebbe attaccato la postazione frontaliera e l'altro, rimasto ferito, è attualmente ricoverato in ospedale. In seguito all'attacco a Kinshasa è stato convocato il Consiglio sicurezza, mentre le Forze di difesa del Ruanda hanno denunciato la penetrazione di "12 o 14 militari" congolesi nell'area frontaliera "neutrale" situata fra i due Paesi, aprendo il fuoco contro la postazione ruandese. Secondo Kigali, i militari ruandesi non hanno fatto che "rispondere" al fuoco dei congolesi, facendoli ritirare. (segue) (Res)