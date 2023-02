Rdc-Ruanda: spari alla frontiera, morto un miliziano e ferito un militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della giornata il governatore del Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, ha rilasciato un comunicato stampa in relazione a quanto accaduto al posto di frontiera "Ruzizi 2", negando che ci sia stato uno scontro fra soldati congolesi e ruandesi. “C'è stato un incidente in seguito al litigio tra elementi della polizia congolese, delle Fardc e di una banda di criminali in fuga, dopo aver tentato di operare nel quartiere vicino al confine. Durante la loro fuga, c'è stato uno scontro a fuoco tra le forze di difesa e di sicurezza e questi fuorilegge armati”, si legge nel comunicato del governatore, in cui si conferma che un aggressore è stato ucciso e un altro ferito. "Questa situazione ha creato un'allerta e l'efficace intervento delle nostre forze ha permesso di controllare alcuni membri del gruppo che sono attualmente agli arresti", ha aggiunto Kasi. Il governatore congolese ha ribadito che nessun attacco è stato sferrato dalle Fardc, sostenendo che una simile versione rientra nella "tendenza del Ruanda a volersi vittimizzare e creare tensione, allegando fatti falsi" con l'obiettivo di "voler attaccare la provincia del Sud Kivu, come è il caso della guerra di aggressione che sta conducendo nel Nord Kivu". (Res)