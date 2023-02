Italia-Romania: incontro al Mit tra Salvini e omologo romeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro al Mit tra il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con l’omologo romeno Sorin-Mihai Grindeanu. È stata l’occasione - si legge in una nota - per ribadire l’amicizia tra i due Paesi e sottolineare l’importanza della cooperazione, anche alla luce delle numerose aziende italiane che lavorano a Bucarest anche nel campo delle infrastrutture. Salvini ha ribadito al collega la propria posizione rispetto allo stop deciso da Strasburgo alla produzione dei veicoli benzina e diesel dal 2035 - "sono decisamente contrario", ha detto - e ha sottolineato, tra le altre cose, la determinazione a realizzare significative opere pubbliche in Italia come il ponte sullo Stretto che l’attuale governo ha già portato all’attenzione della commissione europea. Grindeanu ha invitato Salvini all’inaugurazione di un nuovo ponte sul Danubio che sta realizzando un’impresa italiana. (Com)