Ucraina: Tajani, mio viaggio a New York è segnale di sostegno al ruolo dell’Onu

- La presenza a New York del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione dell’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina, è un chiaro segnale di sostegno al ruolo che le Nazioni Unite hanno giocato in questa crisi. Lo ha detto il capo della diplomazia italiana, in una intervista con “La Voce di New York”. “L’Italia è da sempre protagonista nel campo del multilateralismo: siamo il primo contributore di Caschi Blu tra i Paesi occidentali e tra i principali contributori del bilancio Onu”, ha detto. (Was)