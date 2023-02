Energia: Tajani, Italia punta a rafforzare suo ruolo di hub europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta puntando a rafforzare il suo ruolo di hub energetico in Europa, raggiungendo l’autonomia dalle forniture russe entro il 2024 attraverso un processo di diversificazione degli approvvigionamenti e potenziamento delle infrastrutture. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un'intervista con “La Voce di New York”. “Grazie alla nostra posizione geografica, alla tradizionale amicizia che vantiamo con i Paesi del Mediterraneo e alla capacità delle nostre imprese, l’azione di questo governo si è distinta per aver rimesso il Mediteranno al centro dello scacchiere energetico europeo”, ha detto. Parlando della recente visita a Tripoli della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Tajani ha spiegato che “si colloca in una più ampia azione dell’Italia a tutela dei propri interessi nel Mediterraneo”. (Was)