Egitto-Spagna: incontro ministri Esteri ad Addis Abeba, focus su questioni comuni

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato l’omologo spagnolo, Jose Manuel Albares, ad Addis Abeba, a margine del Consiglio esecutivo dell’Unione africana. Lo ha riferito il ministero egiziano in un comunicato, spiegando che i due hanno discusso di questioni di interesse comune. In questa occasione, Shoukry ha invitato Albares a rafforzare le relazioni bilaterali, finalizzare la firma dell'accordo per istituire il comitato bilaterale economico e tecnico e attivare il Business Council egiziano-spagnolo. Il capo della diplomazia egiziana ha anche elogiato i progetti realizzati dalle aziende spagnole in Egitto nel settore dei trasporti. I due ministri hanno passato in rassegna questioni regionali e internazionali, in particolare la situazione nei territori palestinesi e in Libia e hanno discusso dell'attuazione della proposta spagnola di tenere un vertice dei paesi dell'Unione europea con i paesi limitrofi meridionali durante la prossima presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea. (segue) (Cae)