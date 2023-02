Egitto-Spagna: incontro ministri Esteri ad Addis Abeba, focus su questioni comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shoukry ha anche incontrato anche l'inviato speciale dell'Unione africana in Somalia e capo della missione di transizione dell'Unione africana (Atmis), Mohamed Elamin Soueif, per discutere della cooperazione nel campo della formazione. Infine, il ministro degli Esteri egiziano ha incontrato l’omologo del Ciad, Mohamed Salih, per discutere del rafforzamento della cooperazione bilaterale in diversi ambiti e di diverse questioni politiche e di sicurezza di interesse comune, tra cui la situazione nel Sahel e nel Sahara, “alla luce dei disordini e delle sfide alla sicurezza che la regione sta attraversando”. (Cae)