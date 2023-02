Governo: Speranzon (Fd'I), Pd non finisce mai di stupire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "non finisce mai di stupire. Dice di essere a favore del 41 bis, ma poi autorevoli esponenti dem chiedono di toglierlo a Cospito; si allea con la sinistra radicale di Fratoianni, ma assicura di non volerci governare insieme; e adesso scopriamo il segretario uscente, Enrico Letta, e quello entrante, Stefano Bonaccini, 'fan' di Giorgia Meloni scatenando polemiche interne con accuse incrociate. Che dire: se questa è l'opposizione, lunga vita al governo". Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon. (Com)