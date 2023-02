Ucraina: Tajani su parole Berlusconi, uomo di pace da sempre dalla parte dell’Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano ha una posizione “molto chiara” sul conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando in una intervista con “La voce di New York” le recenti dichiarazioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sull’Ucraina e sul suo presidente, Volodymyr Zelensky. “Berlusconi è un uomo di pace, che da sempre è dalla parte dell’Occidente, della Nato e degli Stati Uniti: lo dimostrano i fatti concreti, e il fatto che tutta Forza Italia ha sempre votato alla stessa maniera”, ha detto, aggiungendo che “si tratta di capire quale strada bisogna percorrere per ottenere una pace giusta”. (Was)