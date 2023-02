Foibe: Frassinetti, nessuna teoria negazionista nelle scuole, a Soverato non si tenga convegno Gobetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trovo gravissimo che il 21 febbraio, in Calabria, a Soverato, “sia stato organizzato un incontro con Eric Gobetti, noto scrittore negazionista e autore del libro ‘E allora le Foibe?’, proprio sul tema delle foibe, con gli studenti del quinto anno dell'Istituto ‘Calabretta’ di Soverato”. È quanto dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito. “Questo convegno, evidentemente, non tiene conto delle parole di condanna contro il negazionismo e giustificazionismo pronunciate venerdì scorso, 10 febbraio, dal presidente Mattarella, né delle indicazioni del ministero dell'Istruzione e del Merito e tantomeno della volontà della Camera dei deputati che, da pochi giorni, in commissione Cultura, ha approvato una mozione affinché a parlare di questi fatti nelle scuole debbano andare solo gli appartenenti alle associazioni di Esuli. Evidentemente il dirigente scolastico dell'Istituto Calabretta si guarda bene dal tener conto di queste autorevoli indicazioni. Come accaduto pochi giorni fa per Orvieto, è importante prestate attenzione a queste attività di divulgazione che offendo la memoria storica di migliaia italiani", aggiunge Frassinetti. (Rin)