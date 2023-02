© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'anteprima del cortometraggio “Adamo. Una storia vera dal futuro”.Anteo Palazzo del Cinema, piazza 25 Aprile, 8 (ore 11)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione alla stampa della mostra "Rainbow: colori e meraviglie tra miti, arti e scienza".Auditorium del Mudec, Museo delle Culture, via Tortona, 56 (ore 12:30)L'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé partecipa alla presentazione del potenziamento del servizio della cucina mobile di Fondazione Progetto Arca che distribuisce pasti caldi alle persone senza dimora. Viene inoltre presentato un nuovo centro di accoglienza che aprirà nell'ambito del piano freddo e sarà gestito gratuitamente dalla Fondazione. Interviene il presidente della Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia.Piazza della Scala (ore 15)REGIONEQuindicesima edizione del Premio in ricordo del sacrificio giuliano – dalmata – istriano durante la quale vengono premiati gli elaborati delle scuole che hanno partecipato al concorso sul tema “Guerra ed esodo dall’Istria, Fiume e Dalmazia: cause e conseguenze dei conflitti sul confine orientale”.Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber (ore10)VARIEEvento "Il valore della consulenza – Per famiglie, imprese e Paese". Organizzato da: Wall Street Italia. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi.Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, (ore 9:30)Presentazione alla stampa dei risultati dell’XI censimento de “I luoghi del cuore”. Tra gli interventi: Marco Magnifico Presidente FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano; Gian Maria Gros-Pietro Presidente Intesa Sanpaolo; Antonio Scurati, scrittoreSala Convegni Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso 1 (ore 10:30)Workshop utility organizzato da Osservatorio Agici-Accenture “Investimenti e performance economico-finanziarie delle utility: uno sguardo al 2022 e al 2025”. Intervengono: Luca Moroni, CFO di A2A; Marco Carta, ceo di Agici; Giuseppe Argirò, ceo di CVA; Ronan Lory, CFO di Edison; Paolo Pallotti, head of Pnrr project di Enel; Massimo Vai, cfo di Hera; Luca Matrone, Global Head of Energy di Intesa Sanpaolo; Gianfranco Amoroso, Cfo di Italgas; Giordano Colarullo, Direttore Generale di Utilitalia.NH Hotel City Life, Via B. Colleoni, 14 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione di “Karima”, la biografia di Karima El MahrougHotel Diana Garden, Sala Diana, viale Piave, 42 (ore 11:30) (Rem)