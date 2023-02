Lazio: entro un mese si insediano giunta e Consiglio, subito a setaccio conti e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, concluse le operazioni di voto e a scrutinio ultimato, per avviare le procedure di insediamento della nuova legislatura, bisognerà attendere la proclamazione degli eletti. Il cronoprogramma prevede, infatti, la proclamazione da parte dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’Appello del neo presidente della Regione Francesco Rocca e dei 50 consiglieri. Questo primo passaggio dovrebbe avvenire, per consuetudine, dopo una decina di giorni dal voto. Successivamente alla proclamazione, indicativamente alcuni giorni dopo, il presidente Francesco Rocca dovrà comunicare la composizione della Giunta regionale. Il nuovo governatore, però, entrerà ufficialmente in carica alla prima seduta del Consiglio regionale che - come in occasione delle precedenti elezioni - si dovrebbe tenere a un mese dal voto e a 20 giorni dalla proclamazione. Tutti i consiglieri dovranno comunicare il gruppo consiliare del quale intendono fare parte. La prima riunione dell'Aula della Pisana sarà presieduta all'inizio dal consigliere più anziano di età. In questa occasione, inoltre, il presidente Rocca terrà il suo discorso di insediamento, presenterà all’Aula la composizione della giunta e il programma di governo per i prossimi cinque anni. Infine, durante la prima seduta saranno eletti il presidente del Consiglio regionale e i componenti dell’Ufficio di presidenza: quindi due vicepresidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza, e due consiglieri segretari, espressone anch’essi della maggioranza e della minoranza. (segue) (Rer)