Lazio: entro un mese si insediano giunta e Consiglio, subito a setaccio conti e sanità (2)

- Intanto, nella sede della giunta regionale cambia anche il colore degli arredi: al posto dei tappeti rossi dell'era Zingaretti, vengono stesi quelli blu. Rocca potrà contare su una maggioranza assoluta e solida: su 51 seggi il centrodestra ne occupa 31, a trazione Fd'I che elegge 22 consiglieri. Per i campioni di preferenze alle urne potrebbe arrivare un posto nella nuova giunta, anche se al momento si sa poco. Alcune voci però già iniziano a circolare, proprio sulla base dei nomi che hanno riscosso più successo alle urne. La giunta potrà essere composta da un massimo di 10 assessorati, con una rappresentanza femminile di rilievo, almeno 4. Quindi, secondo i bene informati, ipotizzando che la delega alla sanità rimanga in mano a Rocca, la spartizione dovrebbe prevedere sei assessorati per Fd'I, con l'esclusione della figura del tecnico al bilancio. La Lega, invece, forte del risultato ottenuto alle urne, starebbe chiedendo la presidenza dell'Aula e due assessorati. Ma alla fine per una equa distribuzione potrebbe chiudere la trattativa accontentandosi di un solo assessorato. Tra i nomi più quotati ci sono, per il gruppo di Fd'I, il "meloniano" Giancarlo Righini e il "rampelliano" Fabrizio Ghera. Per il primo potrebbe arrivare la delega all'agricoltura e alle attività produttive, mentre per il secondo si parla dell’assessorato ai lavori pubblici. Sempre in quota Fd'I, Antonello Aurigemma punta ai trasporti. La vicepresidenza potrebbe andare a una donna e, in questo caso, in pole c'è l'ex eurodeputata Roberta Angelilli, con la delega all'ambiente o allo sviluppo economico. La Lega, invece, potrebbe guidare l'assessorato agli enti locali. I due i nomi forti del Carroccio sono Pino Cangemi e Angelo Tripodi, col primo, però, più orientato verso la presidenza del Consiglio regionale. (segue) (Rer)