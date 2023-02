Lazio: entro un mese si insediano giunta e Consiglio, subito a setaccio conti e sanità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo in giunta potrebbe spettare anche a Fabio Capolei, primo eletto di Forza Italia a Roma. Sono solo ipotesi e voci, anche perché ogni decisione in tal senso ancora non è stata presa e dipenderà molto dalle “trattative” tra le forze politiche della maggioranza. Lo stesso Rocca, subito dopo la vittoria, ha precisato che la formazione della squadra deve essere “parte di un ragionamento di insieme a tutta la coalizione, l’ultima volta ci sono voluti una ventina giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno”. Rocca sta riflettendo sulla possibilità di tenere le delega alla Sanità: “sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione, ci sto riflettendo”. La possibilità di un interim alla sanità è comunque un’opzione sul tavolo. Comunque, sarà una squadra molto politica e rappresentativa della volontà popolare. Il valzer del toto giunta è iniziato. Il neo governatore Rocca, intanto, ha già iniziato a seguire i principali dossier della politica regionale, a cominciare dalla sanità, come ha avuto modo di annunciare più volte. "Il nostro obiettivo è governare la regione per 10 anni", dice in una delle prime interviste. Tra le priorità la sanità del Lazio, "da ricostruire e probabilmente anche da ripensare", ha più volte ripetuto. (segue) (Rer)