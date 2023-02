Lazio: entro un mese si insediano giunta e Consiglio, subito a setaccio conti e sanità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intenzione di Rocca è quella di mettere sotto governo tutte le strutture pubbliche e private, "in maniera molto laica", promettendo di mettere mano al problema delle liste di attesa. Quindi, iniziando dall'abbattimento delle liste d'attesa per le visite specialistiche e razionalizzando la gestione dei posti letto nelle strutture pubbliche e private accreditate. "Non possiamo più tollerare che ci siano pazienti buttati per terra nei pronto soccorso o su barelle usate come posti letto", ha più volte detto l'ex presidente della Croce Rossa. Inoltre, la prossimità dell'assistenza sarà il cardine dell'azione di governo. Subito dopo l’insediamento Rocca dovrà affrontare, diverse, questioni imminenti: come l’approvazione del bilancio previsionale, con una verifica dei conti del Lazio. Altro obiettivo sarà quello di far ripartire gli investimenti, in primis quelli necessari alla sanità per intervenire sui pronto soccorso e in contemporanea sulle infrastrutture. In un secondo momento, Rocca ha annunciato di voler rivedere l’intero piano rifiuti approvato da Zingaretti nel 2019. Favorevole alla realizzazione del termovalorizzatore a Roma, voluto dal sindaco Gualtieri, il neo governatore ha espresso solo alcune riserve legate alla viabilità del luogo dove si vuole costruire: l'Ardeatina. Secondo Rocca, per chiudere il ciclo dei rifiuti, oltre gli impianti, serve puntare sull'incremento della raccolta differenziata. In tal senso, il neo -presidente ha assicurato la massima collaborazione con Roma, anche in vista del Giubileo 2025. (Rer)