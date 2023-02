Trasporto aereo: voli azzerati a Monaco, Francoforte e Amburgo per sciopero il 17 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aeroporti di Monaco di Baviera, Francoforte sul Meno e Amburgo hanno comunicato la cancellazione di tutti i voli passeggeri previsti per il 17 febbraio. Si tratta in totale di 2.340 collegamenti interni e internazionali per oltre 295 mila viaggiatori. La decisione fa seguito allo sciopero di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di). A Monaco sono stati annullati 700 voli tra partenze e arrivi. Tuttavia, non sono interessati i collegamenti di emergenza, i voli che trasportano aiuti per il terremoto in Turchia e Siria né gli aerei di Stato in atterraggio per la Conferenza sulla sicurezza, in programma nel capoluogo della Baviera dal 17 al 19 febbraio. Come reso noto dalla Ver.di, i partecipanti all'evento in arrivo con altri volti dovranno valutare delle “alternative”. Oltre a Monaco, Francoforte e Amburgo, scioperi avverranno anche presso gli aeroporti di Stoccarda, Dortmund, Hannover e Brema. Con l'astensione dal lavoro, la Ver.di intende aumentare la pressione sui datori di lavoro nella disputa sul contratto collettivo. Il sindacato chiede un aumento dello stipendio dei lavoratori pari al 10,5 per cento e almeno 500 euro in più nella retribuzione per 12 mesi. Le aziende hanno finora respinto le richieste. (Geb)