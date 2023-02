Milleproroghe: Paroli, sì a decreto, da FI contributo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul decreto legge Milleproroghe "il Senato ha fatto un buon lavoro, migliorando il provvedimento per dare risposte ai bisogni dei cittadini. Forza Italia ha dato un contributo fondamentale su tematiche particolarmente urgenti". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, intervenendo in dichiarazione di voto sul dl Milleproroghe. "L'emendamento della nostra capogruppo Ronzulli - ha spiegato il parlamentare - prevede che il personale sanitario possa operare in regime privato in un momento delicato ancora definito post Covid per un monte ore settimanali raddoppiato da 4 a 8. Consente il reclutamento di personale straniero in regime di equipollenza di titoli fino al 2025 e la proroga di due anni della possibilità di assunzione con contratto subordinato degli specializzandi. Un modo questo per colmare la carenza di professionisti dovuta ad anni di numero chiuso per la facoltà di Medicina, iter che deve essere al più presto superato. In questo contesto si inserisce l'emendamento della collega Ternullo che proroga la stabilizzazione del personale sanitario per rafforzare il Servizio sanitario nazionale. Il governo poi si è impegnato su un nostro ordine del giorno che amplia la possibilità di risposta sull'edilizia popolare e riguarda il superbonus per le abitazioni ex Iacp, un ambito dove sicuramente il bonus non è sprecato". Paroli ha aggiunto: "Sulle concessioni balneari infine siamo assolutamente convinti, come ha affermato lo stesso Bolkestein, che quella direttiva non deve essere applicata alle nostre coste. Perché la Spagna deve essere esonerata e noi dobbiamo invece esporci agli appetiti delle multinazionali tedesche, penalizzando i nostri imprenditori balneari? Ci auguriamo che anche in futuro questo tema venga affrontato a dovere. Forza Italia oggi vota a favore del decreto legge Milleproroghe e auspica che la modalità con cui è stato esaminato questo decreto diventi consuetudine". (Rin)