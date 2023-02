Francia: piattaforma streaming Salto verrà soppressa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di streaming Salto, detenuta in parti uguali dai gruppi France Television, M6 e Tf1, giunge al termine delle attività. Questo quanto si legge in un comunicato diffuso dai tre gruppi, in cui si spiega che il mandatario renderà noto il prima possibile "il calendario di blocco della piattaforma e degli abbonamenti". Salto "riunisce oggi circa un milione di abbonati", ricorda la nota, dove si spiega che secondo gli azionisti non c'erano le condizioni per il proseguimento delle attività della piattaforma. (Frp)