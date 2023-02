Usa-Emirati: Blinken riceve omologo Al Nahyan a Washington, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ricevuto a Washington il ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, per discutere del rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza, clima, scambi commerciali e investimenti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale all’incontro hanno partecipato anche alcuni senatori statunitensi. Le due parti hanno discusso “degli sforzi congiunti per combattere l’estremismo in Medio Oriente e per la promozione degli accordi di Abramo". Al centro dell’incontro anche il conflitto israelo-palestinese e la situazione in Turchia e in Siria in seguito al doppio sisma dello scorso 6 febbraio. "Comprendiamo l'urgente necessità di un'azione ambiziosa con gli Stati Uniti e altri partner per affrontare il cambiamento climatico e facilitare una transizione graduale verso un mondo quasi a emissioni zero in futuro", ha affermato lo sceicco il ministro emiratino citato dall’agenzia “Wam”. Gli Emirati sono il più grande mercato per le esportazioni statunitensi in Medio Oriente e il volume degli scambi commerciali tra i due paesi lo scorso anno è stato di 27,8 miliardi di dollari. Il volume delle esportazioni degli Emirati negli Stati Uniti ha superato i 6,9 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 16 per cento all’anno precedente.(Res)