Sociale: a Roma 30 mila tossicodipendenti l'anno ma solo duemila assistiti

20 luglio 2021

- A Roma si stimano almeno 30 mila persone che fanno uso intensivo di droghe pesanti. E domani in Aula Giulio Cesare è prevista l'approvazione delle tre delibere propedeutiche alla chiusura definitiva dell'Agenzia capitolina per le tossicodipendenze, realtà istituita nel 1998 ma mai avviata realmente nonostante il tentativo svolto nel 2009 dalla giunta Alemanno. A oggi sul territorio cittadino la principale associazione che opera nel settore del recupero dei tossicodipendenti è Villa Maraini, un'organizzazione privata collegata alla Croce Rossa: non riesce a intercettare oltre duemila persone l'anno, con le risorse umane e finanziarie a sua disposizione. Per il futuro il Campidoglio, come spiega ad "Agenzia Nova" la presidente della commissione Politiche sociali, Nella Converti, sta ragionando sull'avvio di servizi da mettere in campo subito, quali unità di strada per il pronto intervento, apertura di centri di prima accoglienza, progetti di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole con il coinvolgimento delle 45 farmacie comunali afferenti a Farmacap. Tuttavia, secondo il cronoprogramma dettata da Palazzo Senatorio, è probabile che i servizi non saranno attivati prima della fine dell'anno. (segue) (Rer)