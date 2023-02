Sociale: a Roma 30 mila tossicodipendenti l'anno ma solo duemila assistiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma si fanno tutti", denuncia il presidente della fondazione Villa Maraini, Massimo Barra. "So che è un'iperbole ma rende l'idea di quanto il fenomeno sia diffuso. A Roma - spiega Barra - sono circa 30 mila le persone che hanno un consumo forte di droghe pesanti, e non è legato a un dato geografico specifico. Noi agiamo su tutto il territorio cittadino e vediamo migliaia di persone provenienti da tutta Roma, ne accogliamo 600 al giorno. Alla fine dell'anno, anche se c'è chi viene tutti i giorni, noi abbiamo circa 2 mila teste nuove che fanno riferimento alla nostra associazione". Un problema che sembra essere trasversale a tutta Roma, anche se ci sono alcune zone dove l'attività di spaccio, e quindi la diffusione della tossicodipendenza appare più forte: Tor Bella Monaca, Pigneto, dintorni della stazione Termini e San Basilio, nonché le zone della movida. "Forse c'è un'aggregazione vicino alle piazze di spaccio – prosegue Barra - ma la droga è democratica, non guarda in faccia a nessuno. Ricchi o poveri, benestanti o marginali. Intelligenti o fessi, acculturati o ignoranti, la droga non fa differenza. A Tor Bella Monaca il sabato vengono anche da fuori Roma a comprare". (segue) (Rer)