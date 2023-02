Sport: Fd'I Roma, soddisfazione per tappa Giro d'Italia, anche se Comune bocciò nostra mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente avevamo ragione noi quando il 27 maggio 2022 portammo in consiglio l'approvazione di una mozione per chiedere di "valutare ogni opportunità utile affinché Roma possa ospitare l'ultima tappa del Giro d'Italia a partire dall'edizione 2023". É quanto dichiarano i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini e Federico Rocca. "Ebbero torto Gualtieri e la sua amministrazione a bocciare la mozione seppur con il voto di astensione. Oggi Gualtieri ci ripensa ed annuncia la tappa del Giro d'Italia a Roma per il 2023 affinché diventi tappa conclusiva della competizione ciclistica - aggiungono i consiglieri di Fd'I -. Contenti per Roma, soddisfatti per aver suggerito una iniziativa importante da riportare nella Capitale dopo il "disastro buche" ai tempi della Raggi. Chissà se prima o poi copiandoci un po' non riescano a risolvere anche qualche altro problema della città?", concludono.(Rer)