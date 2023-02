Energia: Pichetto Fratin, trovare equilibrio tra sicurezza e transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo trovare “un nuovo punto di equilibrio tra la transizione ecologica e la sicurezza energetica. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione dell’evento “L’Italia tra sicurezza energetica e transizione ecologica” organizzato da Aspen Institute Italia in collaborazione con Cesi. “Se non risolviamo il problema energetico, diventa una pura esercitazione tentare di risolvere i problemi ambientali”, ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto: “Potremmo raggiungere una sicurezza energetica se saremo indipendenti. Indipendenza significa porla senza particolare no ideologici di fede”, come sullo sfruttamento dei giacimenti di gas lungo le nostre coste. (Rin)