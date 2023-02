© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Temi a cuore del nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che si è mostrato disponibile a lavorare per valorizzare l'agricoltura, una delle risorse più importanti della nostra regione, che come lui stesso ha confermato, necessita di essere considerata una priorità. Siamo certi che questo confronto proseguirà in maniera costruttiva". (Com)