Usa: delegazione in Arabia Saudita questa settimana, focus su Iran e sicurezza regionale

- Una delegazione statunitense si è recata in visita ufficiale in Arabia Saudita questa settimana, per incontrare i rappresentanti di sei Paesi del Golfo, con cui si è discusso della cooperazione regionale nel campo della sicurezza e del contrasto alle attività del governo iraniano. Fonti anonime hanno confermato al portale di informazione “Axios” che i colloqui avrebbero dovuto avere luogo a Riad lo scorso ottobre, ma che il governo federale Usa avrebbe deciso di rimandare la visita dopo i tagli alla produzione approvati dall’Arabia Saudita. La delegazione sarebbe arrivata nel Paese lunedì scorso, e includerebbe rappresentanti del Pentagono, del dipartimento di Stato e di altre agenzie federali. Ai colloqui hanno partecipato le autorità di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar, Oman e Kuwait. (Was)