Lega: nel fine settima del 25 26 febbraio centinaia di gazebo in Lombardia e nel Lazio per ringraziare gli elettori

23 luglio 2021

- Centinaia di gazebo, in Lombardia e nel Lazio, per ringraziare gli elettori e lanciare la campagna tesseramento 2023. È quanto stabilito dalla Lega di Matteo Salvini all’indomani del successo elettorale alle Regionali: la mobilitazione è in programma per sabato 25 e domenica 26 febbraio. In Lombardia si ipotizzano tra i 500 e i 700 gazebo, nel Lazio almeno 200. (Com)