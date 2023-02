Economia: Monge protagonista di Imprese Vincenti di Intesa-Sanpaolo grazie a innovazione e attenzione verso territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monge, l'azienda agricola di Villafalletto (Cuneo), è una delle protagoniste dell'appuntamento Imprese Vincenti del gruppo Intesa-Sanpaolo dedicato all'Agrobusiness. L'azienda infatti riceverà durante la tappa di oggi un premio speciale per il legame con il territorio, la valorizzazione del made in Italy e l'introduzione di innovazione. Monge si è distinta per l'attenzione verso gli allevamenti con metodi innovativi. Con strutture di nuova generazione e moderni sistemi di allevamento (come il sistema dual band con l’utilizzo di 'gabbie benessere' apposite) l’azienda ha automatizzato molti procedimenti, aumentando al contempo il controllo e la prevenzione di malattie e problematiche agli animali nelle stalle. Allo stesso tempo ha aderito fin da subito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Coniglio Piemonte, che riunisce gli allevatori del coniglio che vogliono garantire le loro produzioni lungo tutto la filiera attraverso un marchio comune. Infine, sui tetti delle strutture aziendali sono presenti degli impianti fotovoltaici che permettono a Monge di produrre energia pulita per i propri processi aziendali. (Rpi)