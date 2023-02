Ue: Chiara Gemma aderisce al gruppo Ecr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei al Parlamento europeo ha accolto tra le sue fila l’eurodeputata italiana Chiara Gemma e passa così a 64 seggi nel Parlamento europeo. Gemma è professore ordinario di didattica dell’educazione e educazione speciale presso l’Università degli Studi di Bari ed è eurodeputata dal 2019. Gemma conduce una campagna per una nuova cultura della disabilità ed è autrice di numerosi libri e scritti scientifici”. Così, in una nota, la delegazione italiana del gruppo Ecr-FdI “Sono lieto di dare il benvenuto a Chiara Gemma nel Gruppo Ecr. Con la professoressa Gemma stiamo acquisendo una personalità di alto profilo. Ciò rafforzerà il nostro movimento europeo conservatore. Non vedo l’ora di lavorare con lei”, ha dichiarato il neoeletto co-presidente di Ecr ed eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini. “Sono lieto della calorosa accoglienza e di poter contribuire con il mio lavoro parlamentare al gruppo Ecr”, ha commentato Chiara Gemma, eletta con il movimento 5 stelle e membro della commissione per lo sviluppo regionale nonché membro effettivo e sostituto della commissione per la cultura e l’istruzione e della commissione speciale sul cancro. (ren)