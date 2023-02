Nato: da ministeriale Bruxelles spinta per aumento spese militari e maggiore cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare gli investimenti in spese militari da parte degli Alleati. È questa la posizione espressa da molti ministri della Difesa dei Paesi Nato nel secondo giorno dell'incontro ministeriale di Bruxelles. Se fino ad oggi, infatti, gli impegni dei Paesi dell'Alleanza Atlantica sembravano contenersi ad un 2 per cento di spese del Pil in armamenti, nel corso della riunione ministeriale molti Stati membri hanno chiesto di alzare il tetto degli investimenti fino a raggiungere il 3 o il 4 per cento del Pil in investimenti per la difesa. La conferma arriva direttamente dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che in conferenza stampa afferma che il limite del 2 per cento dovrebbe essere considerato come una sorta di tetto minimo di spesa. "È ovvio che dobbiamo spendere di più", ha dichiarato Stoltenberg, precisando che la discussione sul tema sarà affrontata anche al prossimo vertice della Nato a Vilnius, previsto per luglio. Questa richiesta potrebbe rappresentare un problema per l'Italia, ancora alle prese con il raggiungimento della quota del 2 per cento di investimenti. "Abbiamo parlato dell'impegno che ogni Paese aveva preso nel 2014 di raggiungere la quota del 2 per cento del Pil in spese militari. Molti Paesi che l'hanno già raggiunto, hanno proposto obiettivi più ambiziosi, del 3-4 per cento", ha dichiarato il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto alla stampa, confermando la volontà di alcuni alleati di aumentare la quota dedicata alle spese militari. (segue) (Beb)